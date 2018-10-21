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أخبار البلد

خبير مروري: نشر كاميرات مراقبة بمحيط إغلاق شارع رمسيس

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:09 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
قال الخبير المروري أحمد هشام إنه يجب على السائقين مراعاة الحيطة والحذر لوجود شبورة على الطرق.

وأضاف هشام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، الأحد، أنه تم نشر كاميرات بمحيط إغلاق شارع رمسيس، مع تقاطع شارع أفريقيا الذي تم إغلاقه بسبب إنشاء محور المشير طنطاوي حتى مطلع كوبري أكتوبر وتم عمل التحويلات اللازمة، ويستمر الإغلاق لـ4 شهور.

وتابع الخبير المروري أنه تم نشر كاميرات المراقبة بمحور صلاح سالم بسبب أعمال التغذية الكهربائية لكلية الشرطة بالعباسية وسوف تستمر لمدة 50 يوما، وكذلك استمرار تحويل مسار سيارات النقل الثقيل بمحور المريوطية بسبب أعمال الإصلاح.

وأكد الخبير المروري استمرار الحملات المرورية على أنحاء الجمهورية للعمل على تحقيق السيولة المرورية.
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