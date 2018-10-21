ننشر تفاصيل برنامج تحفيز الطيران السياحي 2018 - 2020.. مستند

أعلنت وزارة السياحة، برنامج تحفيز الطيران السياحى للفترة من أول نوفمبر 2018 وحتى 29 أبريل 2020، وذلك بالتعاون مع وزارة الطيران المدني ليعتمد على عدة معايير.



وكشفت الوزارة عن معايير التحفيز من بينها: "عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، وتمييز المحافظات التى تأثرت معدلات السياحة الوافدة اليها فى الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة اليها، ومنح حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة".



وتضمنت المعايير تقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التى تستلزمها عملية التحفيز، ووضع مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية إنهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف.



وحصل موقع صدى البلد الإخباري، على صورة ضوئية من ضوابط البرنامج الجديد 2018-2020 والذى نص على أن يكون معامل الحمولة ببرنامجها الأول بمطار الغردقة 80% بمعدل 2-10 رحلات اسبوعيا يحفز بـ 2000 دولار/ رحلة، البرنامج الثانى بمعدل من 11-25 رحلة اسبوعيا 3000 دولار/ رحلة ، البرنامج الثالث بمعدل 25 رحلة اسبوعيا فأكثر 3500 دولار/ رحلة.



وشمل برنامج التحفيز بشرم الشيخ ومرسى علم، أن يكون معامل الحمولة ببرنامجها الأول 70% بمعدل 2-10 رحلات اسبوعيا بقيمة 3000 دولار/ رحلة، والبرنامج الثانى 3500 دولار/ رحلة بمعدل من 11-25 رحلة اسبوعيا، البرنامج الثالث 4000 دولار/ رحلة بمعدل 25 رحلة اسبوعيا فأكثر.



ويحفز البرنامج طابا، الاقصر، أسوان، أبوسمبل، مرسى مطروح، العلمين بمعامل حمولة 65% على أن يدعم البرنامج الاول لها بـ 3500 دولار/ رحلة بمعدل 2-10 رحلات أسبوعيا، ويحفز البرنامج الثانى بـ 4000 دولار/ رحلة بمعدل من 11-25 رحلة اسبوعيا، ويحفز البرنامج الرابع 4500 دولار/ رحلة بمعدل 25 رحلة أسبوعيا فأكثر.



ونوهت وزارة السياحة بشأن قواعد العمل ببرنامج تحفيز الطيران السياحى بأن أقل عدد ركاب على أى رحلة تستحق التحفيز يتعين ألا يقل عن 100 راكب فعليا دون حساب الرضع وطاقم الطائرة، ويتم زيادة قيمة التحفيز للبرامج المذكورة بنسبة 25% من قيمة التحفيز للرحلة / البرنامج 6 ساعات طيران فأكثر.



وتضمنت القواعد أن يتم زيادة قيمة التحفيز للبرامج المذكورة بنسبة 25% من قيمة التحفيز للرحلة للطائرة سعة 200 راكب فعلى فأكثر، وذلك دون حساب الرضع وطاقم الطائرة.