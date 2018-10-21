معمرة فلبينية قبلة آلاف السياح كل عام لرسم الوشم.. فيديو

أذاعت فضائية "تن"، تقريرا عن معمرة فلبينية يقوم بزياراتها آلاف السياح كل عام بهدف رسم الوشم.



وأوضح التقرير أن المعمرة الفلبينية تسمي "وانج أود"، وتعيش في قرية صغيرة شمال الفلبين، ويصل عمرها لـ101 عام.



وأشار التقرير إلى أن "وانج أود"، امتهنت هذه المهنة منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها، وأنها تتبع تقنية في رسم الوشم يصل عمرها لألف عام، حيث إنها تستخدم قطعة من الخشب ومسمار والفحم والماء لرسم الوشم.



وأبرز التقرير أن "وانج"، تقوم برسم أكثر من 8 وشوم في اليوم الواحد، ولم تنجب أطفالا لكي تنقل لهم فن المهنة، لكنها بدأت في تدريب فتيات صغيرات.