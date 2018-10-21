محافظ البحر الأحمر وسفير سويسرا يفتتحان مقر القنصلية الفخرية بالغردقة

افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، والسفير بول جارنييه السفير السويسري بالقاهرة ، مساء اليوم ، القنصلية الفخرية السويسرية بمنتجع الجونة بالغردقة ، بحضور المهندس سميح ساويرس و فيرونيك لوشي المسئولة عن الرعايا السويسريين بالبحر الأحمر وبعض اعضاء الجالية السويسرية .



ورحب المحافظ بجميع الحضور ، وخاصة السفير السويسري بالقاهرة ، معربا عن سعادته البالغة بافتتاح القنصلية الفخرية السويسرية علي أرض محافظة البحر الأحمر ، مشيرا أن افتتاح القنصلية يساهم في زيادة التعاون بين الجانب المصري والسويسري ، موجها الدعوة للسائحين السويسريين لزيارة البحر الأحمر والإستمتاع بالطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة .



ووجه السفير السويسري الشكر للمحافظ علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، معربا عن سعادته البالغة بتواجده علي أرض مدينة الغردقة الساحرة ، موجها التهنئة للسيدة فيرونيك لوشي لاختيارها قنصلا فخريا للجالية السويسرية بالغردقة ، مشيرا أن سيبذل قصاري جهدة لزيادة أعداد السائحين السويسريين بالمحافظة الساحلية .



وقام اللواء أحمد عبد الله بإهداء درع المحافظة للسفير بول جارنييه السفير السويسري بالقاهرة بمناسبة افتتاح القنصلية السويسرية ، مؤكدا أنه يتمني زيادة الرحلات السويسرية الي منتجعات البحر الأحمر الرائعة .