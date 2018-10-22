إدارة العلاج الحر: إعلان سعر الفيزيتا الطبية يضمن حقوق المرضى

قال علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، إن 100% موافقون على إعلان سعر "الفيزيتا" بوضوح، والحصول على إيصال نقدي بالمبلغ المدفون لضمان حق المريض والدولة.



وأوضح محروس خلال مداخلة هاتفية على فضائية "دي إم سي"، أن هناك جانبا من الأطباء لديه اعتراض على قرار الصحة بإعلان "الفيزيتا"، مضيفا أن هناك قائمة مالية معتمدة من وزارة الصحة لا يصح للمراكز الطبية التعامل بغيرها.



وأشار رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، إلي أن قرار الصحة يلزم العيادات الطبية الخاصة بإعلان أسعار "الفيزيتا" الخاصة بهم للمرضى قبل بدء العلاج، وإلغاء تعدد الكشوفات والكشف المستعجل لضمان حقوق المرضى.