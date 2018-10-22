ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط شخص يتاجر في العملة بتعاملات مليونى جنيه

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:41 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمعاملات بلغت مليونى جنيه مصرى.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بوسط الدلتا) قيام "محمد .ع.ع" – مواليد 1991، صاحب مركز تقديم خدمات الإنترنت كائن بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، ومقيم بذات العنوان، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من أبناء قريته والقرى المجاورة بالريال السعودى والدولار الأمريكى، واستبدال الريال السعودى من البنوك المصرية، واستبدال الدولار الأمريكي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم برد ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى نظير عمولة يتقاضاها، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك المخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى، والجهاز المصرفى والنقــــــد.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، حيث تبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (2,000,000) إثنان مليون جنيه مصرى – 650 ألف ريال سعودى، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
loading...

ترشيحاتنا

هجوم حاد على هيثم محمد بعد شائعة وفاته: باحث عن الشهرة

رئيس شركة برزينتيشن يكشف عن مفاجآت في رعاية الأهلي

هيئة الأنفاق تكشف موقفها من المواطن الذي أوقف المترو .. فيديو

قطار وميكروباص وإسعاف.. لماذا يترك الوزراء سياراتهم ويستقلون وسائل غير تقليدية

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

سقوط عصابة هم هم.. يحضرون حفلات الأوبن بوفيه ويسرقون متعلقات الضيوف الثمينة

محاولات للصلح بين محمد رشاد وخطيبته بعد إلغاء الزفاف في اللحظات الأخيرة

أبرز تصريحات محسن صلاح بعد ترسية العطاء لتنفيذ مشروع سد تنزانيا

تساؤلات حول غياب أبناء هنا شيحة عن عقد قرانها من أحمد فلوكس

الري تكشف تأثير سد ستيجلر جورج التنزاني على نهر النيل

الجارديان تبرز رد هيئة الاستعلامات على مزاعم سرقة أعضاء سائح بريطاني

الارصاد: غدا طقس معتدل على الشمال وأمطار على الغرب.. والحرارة 33 على القاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحيا مصر يستقبل 200 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

المظلات المصرية والروسية تنفذان عمليات إسقاط وإبرار جوي.. صور

العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

فيديو

الرقة بعد داعش .. المنازل التعليمية بدلا من المدارس المدمرة.. فيديو
هيئة الأنفاق تكشف موقفها من المواطن الذي أوقف المترو .. فيديو
الطيب: جامعة الأزهر الأكثر اعتزازا باللغة العربية في دراستها.. فيديو
الأكاديمية العربية: نسبة التعليم الفنى فى مصر تتخطى الـ 60%..فيديو
برلماني يوضح الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟