ضبط شخص يتاجر في العملة بتعاملات مليونى جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمعاملات بلغت مليونى جنيه مصرى.



أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بوسط الدلتا) قيام "محمد .ع.ع" – مواليد 1991، صاحب مركز تقديم خدمات الإنترنت كائن بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، ومقيم بذات العنوان، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من أبناء قريته والقرى المجاورة بالريال السعودى والدولار الأمريكى، واستبدال الريال السعودى من البنوك المصرية، واستبدال الدولار الأمريكي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم برد ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى نظير عمولة يتقاضاها، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك المخالفة للقانون المنظم للعمل بالبنك المركزى، والجهاز المصرفى والنقــــــد.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، حيث تبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (2,000,000) إثنان مليون جنيه مصرى – 650 ألف ريال سعودى، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.