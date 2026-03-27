إنذار صادم.. تحذير إسرائيلي لسكان أراك بشمال إيران بالهروب قبل القصف

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، سكان مدينة أراك الواقعة شمال غرب إيران إلى إخلاء منازلهم تحسباً لغارات وشيكة على البنية التحتية العسكرية التابعة للنظام في المناطق المجاورة.

نُشرت دعوة الإخلاء على حساب جيش الاحتلال على تويتر باللغة الفارسية، وتضمنت رسومات توضيحية للمناطق المستهدفة وطرق الإخلاء.

كما دعت الدعوة سكان منطقة خير آباد الصناعية المجاورة إلى الإخلاء، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الهجمات الإسرائيلية على إيران "ستتصاعد وتتوسع".

وأدلى كاتس بهذا التصريح في بيان أشار فيه إلى أنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حذرا النظام الإيراني من التوقف عن إطلاق الصواريخ على المدنيين في إسرائيل".

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة إعادة فتح مضيق هرمز التي حددها لنفسه أمام طهران.

ويقول ترامب إن المحادثات لإنهاء الحرب "تسير على نحو جيد للغاية"، لكن إيران لا تزال تصر علنًا على أنها لا تتفاوض مع البيت الأبيض.