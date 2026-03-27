قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت
بديل محمد صلاح.. موعد مباراة مصر والسعودية والقنوات المفتوحة الناقلة
حسام حسن يحدد بديل صلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السعودية استعدادًا للمونديال
غموض يسبق العاصفة.. رسالة مبهمة من واشنطن قبل نهاية مهلة التفاوض مع إيران
المسرح المصري بين المجد والتحدي.. هل تغيّر الجمهور أم تراجع الفن؟
ضربة مدوية: قصف إسرائيلي يستهدف مصانع صلب مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
السجن المؤبد لرئيس اتحاد الكونغو السابق بتهمة اختلاس أموال الفيفا
رئيس البرلمان الإيراني يسخر من قدرة أمريكا على حماية جنودها.. ماذا قال؟
في يومه العالمي.. القومي للفنون الشعبية يؤكد أهمية المسرح في توثيق الحضارات
إحالة عصابة للاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام تطبيق تقسيط شهير
إنذار صادم.. تحذير إسرائيلي لسكان أراك بشمال إيران بالهروب قبل القصف
بين الثلوج والسيول.. سانت كاترين تستقبل السائحين في قلب أرض التجلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنذار صادم.. تحذير إسرائيلي لسكان أراك بشمال إيران بالهروب قبل القصف

سلاح الجو الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي
ناصر السيد

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، سكان مدينة أراك الواقعة شمال غرب إيران إلى إخلاء منازلهم تحسباً لغارات وشيكة على البنية التحتية العسكرية التابعة للنظام في المناطق المجاورة.

نُشرت دعوة الإخلاء على حساب جيش الاحتلال على تويتر باللغة الفارسية، وتضمنت رسومات توضيحية للمناطق المستهدفة وطرق الإخلاء.

كما دعت الدعوة سكان منطقة خير آباد الصناعية المجاورة إلى الإخلاء، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الهجمات الإسرائيلية على إيران "ستتصاعد وتتوسع". 

وأدلى كاتس بهذا التصريح في بيان أشار فيه إلى أنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حذرا النظام الإيراني من التوقف عن إطلاق الصواريخ على المدنيين في إسرائيل".

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة إعادة فتح مضيق هرمز التي حددها لنفسه أمام طهران. 

ويقول ترامب إن المحادثات لإنهاء الحرب "تسير على نحو جيد للغاية"، لكن إيران لا تزال تصر علنًا على أنها لا تتفاوض مع البيت الأبيض.

بالصور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد