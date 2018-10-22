توقيع عقد لتوريد ٥٢ محولا لتدعيم محطات الكهرباء بـ 362,4 مليون جنيه

شهد المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقيع عقد لتوريد والإشراف على التركيب والإختبارات ل52محول جهد 66/11ـ 22 كيلوفولت سعة 40 ميجافولت أمبير الحزمة ( ب ) مع شركـة السويدى .



وأوضح المهندس جمال أن الغرض من المشروع هو تدعيم لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء ( القاهرة ، الدلتا ، الإسكندرية وغرب الدلتا ، القناة ، مصر الوسطى ، ومصر العليا ) وذلك لمجابهة زيادة الأحمال المتوقعة فى تلك المناطق .



وأضاف جمال أن القيمة الإجمالية للتعاقد تصل إلى حوالى 362,4 مليون جنيه مصرى ، و يتم التمويل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى (5) شهور.



