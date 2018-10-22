ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

توقيع عقد لتوريد ٥٢ محولا لتدعيم محطات الكهرباء بـ 362,4 مليون جنيه

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:13 م
صدى البلد
وفاء نور الدين
شهد المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقيع عقد لتوريد والإشراف على التركيب والإختبارات ل52محول جهد 66/11ـ 22 كيلوفولت سعة 40 ميجافولت أمبير الحزمة ( ب ) مع شركـة السويدى .

وأوضح المهندس جمال أن الغرض من المشروع هو تدعيم لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء ( القاهرة ، الدلتا ، الإسكندرية وغرب الدلتا ، القناة ، مصر الوسطى ، ومصر العليا ) وذلك لمجابهة زيادة الأحمال المتوقعة فى تلك المناطق .

وأضاف جمال أن القيمة الإجمالية للتعاقد تصل إلى حوالى 362,4 مليون جنيه مصرى ، و يتم التمويل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى (5) شهور.

loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. شوارع الكويت تغرق في مياه الأمطار

مترو الأنفاق: ضيق تنفس مواطن وراء تعطل حركة القطارات بالخط الثاني

هيئة الأنفاق تكشف موقفها من المواطن الذي أوقف المترو .. فيديو

بعيدا عن الأضرار.. طريقة عمل الصلصة الجاهزة بالمنزل

الزمالك يهزم بيراميدز فى دورى قطاع الشباب

تساؤلات حول غياب أبناء هنا شيحة عن عقد قرانها من أحمد فلوكس

عمل الواجب بجانب طفلك أمر خاطئ لهذه الأسباب

25 ألف مشجع في مباراة وفاق سطيف والأهلي بالجزائر بدوري الأبطال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لخطيبته: لو تزوجتك فأنت طالق؟

Infinix تنافس بـ ZERO 5 PRO..المواصفات والسعر .. فيديو وصور

سقوط مستريحة جديدة في الإسكندرية.. جمعت 4 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

لحرق الدهون.. أضيفى هذه المادة الطبيعية لكوب من الشاي الأخضر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.. صور

درة تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث جلسة تصوير

تحيا مصر يستقبل 200 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

فيديو

نصر سالم: تدريبات حماة الصداقة 3 ترفع من كفاءتنا القتالية.. فيديو
المظلات المصرية والروسية تنفذ عمليات إسقاط وإبرار جوي.. فيديو
داعية: ندوة الأزهر ترد على المفاهيم المغلوطة عن الإسلام .. فيديو
أحد أبطال عملية الحفار بحرب أكتوبر يروي كواليسها .. فيديو
التربية والتعليم السورية: استئجار منازل وتحويلها لمدارس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟