وزير الآثار: استعادة 640 قطعة أثرية سرقت من متحف ملوي

كشف خالد العناني، وزير الآثار، عن عودة ثلثي الآثار التي سرقت من المتحف المصري في التحرير والبالغة 54 قطعة سرقت في يناير.



وأضاف العناني، خلال لقائه مع أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، وعبر حلقة خاصة من دير سانت كاترين يكشف فيها أسرار لأول مرة، أنه تمت سرقت أكثر من ألف قطة من متحف ملاوي تم استرجاع 640 قطة بمجهود كبير من القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمواطنين الشرفاء.



وقال وزير الآثار، إنه سيتم إقامة قواعد بيانات رقمية لجميع الآثار المتواجدة في المتاحف المختلفة، وسيتم الانتهاء منه خلال سنوات.