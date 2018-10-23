تحمي من النقرس والسرطان.. نوع من الخضروات له 10 فوائد

يقع أغلب الأشخاص وبالأخص الأطفال فى خطأ كبير، وهو عدم تناول الخضروات، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء؛ يمكنك تغيير رأيك عن الخضروات بعد قراءة ما تحويه السطور التالية.



الدكتورة سكينة جمال أخصائى التغذية أكدت أن خضار الكوسة يحتوى علي عناصر غذائية عديدة منها فيتامين "أ و ب وج و هـ" والألياف الغذائية، وكذلك المعادن مثل "الكالسيوم والماغنسيوم والفسفور والبوتاسيوم والمنجنيز" والمزيد من البيتا كاروتين وهي أحد مضادات الأكسدة القوية.



وشددت أهمية تناول الكوسة وفوائدها على البشرة والشعر، وأيضًا الصحة الجسدية للإنسان.



فوائد تناول الكوسة:



1- تعمل كمرطب للبشرة.

2- مكافحة الشيخوخة .

3- تعزز من نمو الشعر.

4- تحميك من الإصابة بمرض النقرس.

5- تقلل من ارتفاع ضغط الدم.

6- مفيدة لمرضى السكر.

7- مفيدة لصحة القلب.

8- تعمل على إنقاص الوزن.

9- تقلل نسبة الكوليسترول في الدم.

10-تقي من الإصابة بالسرطان.