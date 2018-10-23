السيسي: دعم التعاون مع بلغاريا في التعليم والصحة ونقل التكنولوجيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه أنفق مع بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا على دعم التعاون بين مصر وبلغاريا خاصة في مجالات التعليم والصحة ونقل التكنولوجيا، وذلك وفقًا لنبا عاجل أفادت به فضائية "أكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء.



وقد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا، بقصر الاتحادية.



وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

