تحالف مفاجئ.. اتفاق دفاعي بين أوكرانيا والسعودية لمواجهة المسيرات الإيرانية

وقعت أوكرانيا والسعودية اتفاقية دفاعية حول التعاون في التكنولوجيا والاستثمارات والاستفادة من خبرة كييف في مواجهة حرب الطائرات المسيرة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الاتفاقية "ترسي الأساس لعقود مستقبلية، وتعاون تكنولوجي، واستثمارات، وتعزز دور أوكرانيا الدولي كمساهم في الأمن القومي"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

والتقى زيلينسكي في السعودية اليوم الجمعة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية توقيع الاتفاقية اليوم الجمعة، واصفةً إياها بأنها "مذكرة تفاهم بشأن ترتيبات متعلقة بالمشتريات الدفاعية".

وطوّرت أوكرانيا خبرة رائدة عالميًا في مجال حرب الطائرات المسيّرة خلال السنوات الأربع الماضية، في إطار سعيها للدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وأنشأت كييف منظومة دفاعية متعددة الطبقات ضد أسراب الطائرات المسيّرة الروسية.

وتكتسب كييف خبرتها في استخدام طائرات "شاهد" المسيّرة، المصممة إيرانيًا والمصنعة روسيًا، أهمية خاصة الآن وتُعدّ "شاهد" من أكثر الأسلحة استخدامًا لدى طهران.