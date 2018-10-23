مها بهنسي تكشف السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البطاطس .. فيديو

عرض برنامج"صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، اليوم، الثلاثاء، تقرير فيديو عن مشكلة ارتفاع البطاطس و بعض الخضراوات فى الفترة الأخيرة.



وقالت الإعلامية مها بهنسي أن أسعار البطاطس ارتفعت من 7 جنيهات إلى 15 جنيها فى أقل من شهر، وأشارت إلى أن السبب فى هذه المشكلة يتمثل فى قيام بعض التجار بتعطيش السوق لبيعها بأسعار مرتفعة.



وطالبت المذيعة بتغليظ العقوبة على التجار التى تقوم بتخزين السلع لعمل مشكلات بالسوق المصرى.



