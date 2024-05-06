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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد فتحي: الزمالك يمتلك أفضل لاعبات للطائرة في مصر.. وواجهن صعوبات كثيرة

صدى البلد

أكد أحمد فتحي المدير الفني لفريق الطائرة للسيدات بالزمالك، أن الفوز على الأهلي، والتتويج ببطولة إفريقيا للأندية، كان صعبًا للغاية، لكنه كان مميزًا للغاية، خاصة وأن الفريق تأهل كأول مصري إلى كأس العالم للأندية.

وأضاف فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه بنى فريق الزمالك في الموسم الماضي، قبل أن يرحل بسبب المستحقات، قبل أن تعود إدارة الزمالك لتطلب عودته لقيادة الفريق، وهو ما وافق عليه دون تردد

وأشار إلى أن كأس العالم للأندية الذي سيشهد مشاركة الزمالك، سيقام في الصين، خلال شهر ديسمبر المقبل، موضحًا أنه تولى تدريب الزمالك بعدما سمحت له إدارة سبورتنج، دون أن يوقع على عقود تدريب الأبيض.

وشدد على أن الزمالك يمتلك أفضل لاعبات في مصر، لكن تعرضن للظلم، موضحًا أن الزمالك بيته ويرحب بتدريبه رسميًا بعد الاتفاق مع إدارة النادي، وكذلك موافقة إدارة سبورتنج.

ادارة الزمالك الاعلامي هاني حتحوت الأهلى الزمالك بطولة إفريقيا للأندية فريق الطائرة

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