إيلون ماسك معاون دجال.. عالم: الشركات تستغنى عن الإنسان وتستعين بالروبتات

قال الدكتور محمود صلاح باحث في علم ما وراء الطبيعة أنه يجب الحافظ على الأجيال القادمة بدراسة الذكاء الاصطناعى جيدا خلال الفترة المقبلة .

وأضاف صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن الشركات العظمى بدأت الاستغناء عن الإنسان وبدأت تستعين بالروبتات .

وعلق صلاح على مايحدث فى أمريكا حاليا قائلا : كل مايفعله ايلون ماسك مع ترامب تمثيلية ومتفق عليه موضحا أن ايلون ماسك سيكون الرئيس القادم لأمريكا وسيعمل على حكومة موحدة للعالم خلال 10 سنوات بعد كارثة عالمية ستحدث .

وأضاف صلاح أن فكرة أن ايلون ماسك معاون للدجال أقرب للواقع وأن المنظومة المتحكمة فى الدول العظمى بتلعب بمسائر الشعوب ولهم توجهات واضحة هى القضاء على عدد كبير من البشرية .

وتابع صلاح يجب على الاجيال الحالية أن تتمسك بالدين لمواجهة العالم موضحا أن هناك حرب قائمة بين الانسان والشيطان وهى انتشار الفيروسات ومحاولة ابعاد الناس عن دينها .

وأكد أن سيظهر قوة جديدة للعالم خلال فترة قصيرة مشيرا أن الهند دولة كبيرة وتنتظر مايحدث فى العالم .