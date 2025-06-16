إسقاط مقاتلة F-35 إسرائيلية في مدينة تبريز شمال غربي إيران

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية عن إسقاط مقاتلة F-35 في مدينة تبريز شمال غربي إيران، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أن العدوان على إيران يهدف إلى تحقيق 3 نتائج هي القضاء على الأسلحة النووية ومحور الإرهاب وضرب قدرات إيران على إنتاج الصواريخ.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن جيش الاحتلال سيواصل استهداف منشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية الواحدة تلو الأخر.

وأوضح نتنياهو أن سقوط النظام الإيراني قد يكون نتيجة للعملية التي نقوم بها.