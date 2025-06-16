قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 72 ساعة.. تحرير 340 مخالفة تموينية متنوعة بالدقهلية لضبط الأسواق
هل يتم رفع أسعار البنزين الشهر المقبل بسبب حرب إيران وإسرائيل؟.. الحكومة تحسم الجدل
ربنا يسعد بيك مصر.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل زيارته لـ عادل إمام
مقتل عاملين في الهلال الأحمر الإيراني خلال غارة إسرائيلية على طهران
سر تشكل سحب مضيئة في السماء.. خبير بيئة ومناخ يوضح
هل يجوز أداء صلاة الضحى في غير وقتها لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
طالبة تنهي حياة شقيقها الأصغر بإحدى قرى الدقهلية
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خطوة نحو ثورة صناعية في قطاع السيارات
بريطانيا تطلب من رعاياها في إسرائيل تسجيل بياناتهم لتوجيه أي مساعدة
تراجع بقيمة 800 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب ينهار وعيار 21 مفاجأة
من هو أنطوني تايلور حكم مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية
دعاء الثناء على الله قبل الطلب.. اعرف آداب التضرع إلى خالقك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تمتلك أوراقًا جديدة.. عبد المنعم سعيد: إيران قد تفاجئ العالم الأيام المقبلة.. فيديو

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي الكبير، أن بُعد المسافة بين إيران وإسرائيل يجعل وتيرة الحرب مختلفة وأكثر هدوءًا مقارنة بالدول القريبة جغرافيًا، موضحًا أن كل طرف يستخدم وسائله في القتال، فإيران تضرب بالصواريخ، بينما تستخدم إسرائيل الطائرات.

وقال سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مصر والعالم العربي لديهما القدرة على إعادة تشكيل الشرق الأوسط، مشددًا على أن مصر قادرة على إحداث هذا التغيير من خلال خريطة جديدة للسلام.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تتحدث أبدًا عن سلاحها النووي، والعالم يتقبل هذا، مضيفًا أن المجتمع الدولي وقف صامتًا أمام التجارب النووية في الهند وباكستان، ويتغافل عن عمد بشأن السلاح النووي للكيان الصهيوني.

وأوضح سعيد أن كلا من إيران وإسرائيل يهددان بعضهما، بينما تمتلك إسرائيل ملاجئ ومخابئ وغرفًا مسلحة داخل المنازل لا يخترقها الرصاص، وظهرت هذه الغرف خلال أحداث 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستعد لحرب طويلة الأمد وتسعى لحماية شعبها، مؤكدًا أن إيران لا تمتلك هذا النوع من التحصينات.

وتابع أن إسرائيل تسعى لقلب الشعب الإيراني على النظام، موضحًا أن طهران مدينة مكتظة بالسكان، وأن قدرة إيران على تشكيل حزب الله كانت مفاجأة للعالم، إذ وضعت النظام السياسي اللبناني على كفيها، وقد تُفاجئ إيران العالم مجددًا خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن إيران صمدت أمام العراق لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن لديها تراثًا عسكريًا يمكنها من ترتيب مفاجآت جديدة، مضيفًا أن هيئة العمليات الإيرانية تسعى دائمًا إلى تنفيذ تحركات لا يتوقعها العالم، ولا تزال تمتلك أوراقًا جديدة في المواجهة مع إسرائيل.

الدكتور عبدالمنعم سعيد إيران تضرب بالصواريخ إسرائيل صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

محافظ القاهرة

الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

إلتون خوسيه رفقة رونالدو

نجم النصر السعودي يعلن رغبته في اعتناق الإسلام

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

شاهد..الأسطورة ليونيل ميسي يحمل شعار النادي الأهلي

ميسي يقلب السوشيال ميديا بصورة عن الأهلي.. إيه الموضوع

أرشيفية

لماذا تهاجم إيران إسرائيل ليلاً فقط؟.. تقرير عبري يكشف السبب

ترشيحاتنا

إلهام شاهين

إلهام شاهين بعد عودتها من العراق: الصواريخ في السماء كانت كتيرة وحولت الليل نهار

الغاز الطبيعي

توفير الغاز الطبيعي.. وزير البترول الأسبق: مصر كان لها نظرة استباقية للأحداث

الزراعة

هل تتأثر قطاعات الزراعة بسبب التصعيد بالمنطقة؟.. الأمانة المركزية للزراعة بحزب الجبهة الوطنية تُجيب

بالصور

نشرة المرآة والمنوعات| منة فضالي تشعل السوشيال بفستان جرئ .. إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية .. مشروب يرطب الجسم ويرفع معدل الحرق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع؟

جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟
جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟
جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة.. تعزز الذاكرة والتركيز في موسم الامتحانات

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة
أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة
أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة

طريقة عمل الغريبة المغربية.. حلوى الأصالة والبساطة في كل لقمة

طريقة عمل الغريبة المغربية
طريقة عمل الغريبة المغربية
طريقة عمل الغريبة المغربية

فيديو

الحجاب والوسط الفني

أزمة الوسط الفني مع الحجاب؟.. عبير الشرقاوي تحكي تجربتها بكل صراحة

والد جامع قمامة بولاق

والد ضحية جامع قمامة بولاق الدكرور: وروني صورته على موبايل وقالولي ابنك راح| فيديو

مروة ناجي

أنا الأولى.. مروة ناجي تطلق ألبومها الجديد بشكل مختلف

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد