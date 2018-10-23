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توك شو

وزارة التنمية تكشف الهدف من مبادرة صوتك مسموع .. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:57 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الهدف الرئيسي مبادرة صوتك مسموع هو محاربة الفساد ومكافحة الإهمال وحل شكاوى المواطنين، وتفعيل المشاركة المجتمعية.

وأشار "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، إلي أن مبادرة صوتك مسموع ترتكز علي محورين رئيسين، أولهما أن يكون هناك إدارة محلية تستجيب للمواطنين، وأن يكون المواطن طرف فعلي ومشارك في منظمومة محاربة الفساد والإهمال وغيرها من الأمور التي تهم المواطن في حياته اليومية.

وأكمل أن المحور الثاني يتمثل في وجود إدارة محلية تعمل من أجل المواطن، موضحا أن هذا المحور يركز علي معالجة المشكلات وحل الشكاوي والرد علي الاستفسارات وكذلك الرد علي المقترحات المقدمة من المواطنين.

ولفت مساعد وزير التنمية المحلية، إلي أنه سوف يكون هناك منصة متكاملة تشتمل علي حساب ببرنامج الواتساب، وصحفة علي الفيس بوك تحت اسم صوتك مسموع، بالإضافة إلي البريد الاليكتروني والخط الساخن بهدف تلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها.
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