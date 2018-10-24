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رياضة

باريس سان جيرمان يتسلح بالقوة الضاربة فى مواجهة نابولي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:55 م
صدى البلد
محمد سمير
تسلح توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بالقوة الضاربة في مواجهة نابولي، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء" في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقود الثلاثي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي وإدينسون كافاني، هجوم العملاق الباريسي، كما يتواجد خلفهم أنخيل دي ماريا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالى:

حراسة المرمى: أريولا

الدفاع: مونييه - ماركينيوس - كيمبيمبي - بيرنات

الوسط: فيراتي - رابيو - دي ماريا

الهجوم: نيمار - مبابي - كافاني

وضم تشكيل نابولي كل من:

حراسة المرمى: أوسبينا

الدفاع: ماكسيموفيتش - كوليبالي - ألبيول - روي

الوسط: آلان - فابيان - هامسيك

الهجوم: كاييخون - ميرتينز - إنسيني

ويخشى أنشيلوتي تكرار الذكرى السيئة له على ملعب حديقة الأمراء، عندما خسر مع بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، ما تسبب في إقالته من تدريب الفريق البافاري.

ويدخل نابولي المباراة فى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويسعى بقوة لتحقيق الفوز من أجل مواصلة تربعه على الصدارة، بينما يأتى خلفه كل من ليفربول وباريس سان جيرمان في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط، بينما يقبع النجم الأحمر الصربي في ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.
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