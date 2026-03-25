الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تعليق الدراسة بالمدارس اليوم لسوء الطقس ..وإنتظام العمل بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية

وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تغلق جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية أبوابها اليوم ، تنفيذاً لقرار تعليق الدراسة في المدارس لمدة يومين “اليوم الأربعاء وغدا الخميس” لسوء الأحوال الجوية .

حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً عاجلاً ، أعلنت خلاله تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية “اليوم الأربعاء وغدا الخميس”

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها ، أن قرار تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية “اليوم الأربعاء وغدا الخميس” ، جاء نظرا للأحوال الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات بداية من الغد الأربعاء

تعطيل الدراسة في المدارس .. اجازة للطلاب والمعلمين

وفي هذا الإطار وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنح اجازة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، “اليوم الاربعاء وغدا الخميس” ،وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل على حماية أبنائنا الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

انتظام العمل في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية

بينما أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار تعليق الدراسة في المدارس غداً وبعد غد ، لن يؤثر على سير العمل في دواوين وزارة التربية والتعليم و مديريات التربية و التعليم والإدارات التعليمية .

حيث قال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن جميع موظفي و قيادات وزارة التربية والتعليم و مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية سينتظمون في عملهم بشكل طبيعي غداً وبعد غد ، مشددا على أن الإجازة فقط للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس .

وأوضح المصدر أن إستمرار العمل في الوزارة و المديريات التعليمية و الإدارات التعليمية يأتي في إطار عدم صدور أي قرارات رسمية بمنح أي اجازات غدا و بعد غد لموظفي الدولة حتى هذه اللحظة .

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من سوء الأحوال الجوية

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تحذيرات متعددة بشأن تعرض مصر لحالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء اليوم الأربعاء

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أنه من المتوقع اليوم أن تشهد مصر فرص أمطار غزيرة ورعدية أحيانا ، وقد يصاحبها فرص تساقط لحبات البرد على محافظات مطروح ، الإسكندرية ، وكفر الشيخ ، والدقهلية ، ودمياط ، وبورسعيد ، والغربية ، والمنوفية ، والشرقية ، قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليجي السويس و العقبة على فترات متقطعة .

كما أكدت الأرصاد الجوية ، على وجود فرص أمطار متوسطة قد تغزر مع تقدم ساعات النهار وتكون رعدية أحيانا وقد يصاحبها فرص تساقط حبات البرد على محافظات القاهرة الكبرى ، ومدن القناة ، والفيوم ، وبني سويف ، والمنيا على فترات متقطعة ، بينما توجد فرص أنطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات وسط وجنوب الصعيد والصحراء الغربية وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة .

وأشارت الأرصاد الجوية إلى نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم / س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة ، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ، وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات .

وحذرت الأرصاد الجوية من أنه قد يصاحب الصحب الرعدية الآتي :

-نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية قد تؤدي لتدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق 
-احتمال ضربات البرق وفرص تساقط حبات البرد على بعض المناطق
-تجمع مياه الأمطار في بعض المناطق
-هناك فرص لسقوط الثلوج ليلا على مرتفعات جنوب سيناء

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة

