انهيار جزئي لعقار بمنطقة بحري في الإسكندرية والبحث عن سيدة أسفل الأنقاض

شهدت منطقة بحري بمحافظة الإسكندرية، اليوم، انهيار جزئي لعقار قديم مكون من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن حالة من الذعر بين الأهالي، فيما تكثف قوات الحماية المدنية جهودها للبحث عن سيدة يُعتقد أنها ما زالت عالقة أسفل الأنقاض.

وأشارت المعاينة إلي أن سقف الطابق الثالث انهار على الطابق الثاني ثم الطابق الأول وتكثف الحماية المدنية جهودها لاستخراج جثمان السيدة من أسفل الأنقاض عقب انهيار السقف عليها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار جزئي لعقار سكني في أحد شوارع منطقة بحري، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف ومسؤولو الحي إلى موقع الحادث.

وبالفحص الأولي، تبين أن العقار مكون من ثلاثة طوابق، فيما بدأت فرق الإنقاذ أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات اللازمة، في محاولة للوصول إلى سيدة أفاد شهود عيان بأنها كانت داخل العقار وقت وقوع الانهيار.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار، حفاظًا على سلامة المواطنين، كما تم فصل المرافق عن العقار والعقارات المجاورة احترازيًا، لحين الانتهاء من أعمال الفحص ورفع الأنقاض.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها المكثفة في موقع الحادث للبحث عن المفقودة والتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين أسفل الركام.

تحرر محضر بالواقعة بقسم الجمرك واخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.