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أحمد موسي : حادث خاشقجي بشع وغير مبرر تماما..فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:17 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض الإعلامى أحمد موسي كلمة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عن حادث الكاتب السعودى جمال خاشقجى وقال إن الحادث مؤلم وبشع لجميع السعوديين ولأي إنسان موجود في العالم، مؤكدا: «حادث بشع غير مبرر تماما».

وأضاف ، خلال الفيديو المذاع ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن "الأمير محمد بن سلمان"، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بالرياض،قال أن المملكة العربية السعودية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستكمال التحقيقات والعمل مع الحكومة التركية للوصول إلى النتائج وتقديم المذنبين إلي المحاكمة.

ولفت إلي أن التعاون بين المملكة السعودية والحكومة التركية يسير بشكل مميز، موضحا: «نعرف أن الكثير يحاول استغلال هذا الظرف المؤلم لاحداث شرخ بالمملكة السعودية وتركيا»، مكملا: «لن يستطيعوا عمل ذلك طالما موجود ملك اسمه سلمان بن عبدالعزيز».
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