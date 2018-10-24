مقتل شخصين في إطلاق نار بمتجر بولاية كنتاكي الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب عدد آخر في إطلاق نار بمتجر تابع لشركة كروجر قرب لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية.



وقالت محطة ويف 3 الإخبارية إن أحد القتيلين كان في مكان وقوف السيارات خارج المتجر في جيفرسون تاون على بعد 24 كيلومترا من مدينة لويزفيل.



وصرحت مسؤولة بمركز شرطة جيفرسون تاون بأن شخصا احتجز بعد إطلاق النار.



