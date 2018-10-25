الرجاء يصل مصر اليوم لمواجهة الإسماعيلي في كأس زايد

يبدأ فريق الرجاء المغربي، رحلته إلى القاهرة، اليوم الخميس، وذلك عقب مواجهته الصعبة أمام فريق إنييمبا النيجيري التي جمعتهما أمس الأربعاء، في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.





ومن المقرر ان تصل بعثة الرجاء اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 بكأس زايد للاندية الابطال.





ويأتي الفريق البيضاوي إلى مصر بمعنويات مرتفعة؛ بعد أن ضمن مقعده في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث سيواجه فيتا كلوب الكونغولي.



