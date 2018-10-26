بريطانيا تتيح للنساء جميع الوظائف العسكرية

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستتيح للسيدات جميع الوظائف العسكرية، بما في ذلك الوظائف في القوات الخاصة.



وقال وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون في بيان له نشره موقع «روسيا اليوم»: "لأول مرة في تاريخنا ستعتمد قواتنا المسلحة على القدرات، وليس على الانتماء الجنسي".



ورفعت بريطانيا الحظر عن خدمة النساء في الوحدات العسكرية في جبهة القتال في عام 2016، لكنها لم تسمح لهن بالخدمة في بعض الوظائف القتالية. والآن سيكون بإمكانهن الخدمة في كل الوظائف.