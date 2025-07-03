انطلاقة صارمة .. أول قرار حاسم من فيريرا في الزمالك قبل معسكر الإعداد

اتخذ البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أول قراراته الفنية عقب توليه المهمة رسميًا، استعدادًا لانطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد، والمقرر أن يبدأ السبت المقبل.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فيريرا طلب من المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، إجراء قياسات بدنية شاملة لجميع اللاعبين، بالإضافة إلى فحوصات طبية دقيقة، قبل التوجه إلى معسكر الفريق.

وأوضح المصدر أن المدرب البلجيكي يُولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب البدني، ويهدف إلى رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين إلى أعلى مستوى ممكن خلال فترة الإعداد، تمهيدًا لانطلاقة قوية في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يُعلن نادي الزمالك رسميًا عن التعاقد مع يانيك فيريرا خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا للكشف عن الصفقات الجديدة التي تم إنهاؤها لتدعيم صفوف الفريق.