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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد وإصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

صورة - أرشيفية
صورة - أرشيفية
أ ش أ

استشهد فلسطيني وأصيب آخر، اليوم السبت، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة مواطنين في حي الأمل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أنه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 11 أكتوبر 2025، استشهد نحو 1313 مواطنا وأصيب ما يزيد على 4361 آخرين، إضافة إلى انتشال 815 جثمانا من تحت الأنقاض.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 73,449 مواطنا، وأصيب 174,472 آخرون، إضافة إلى دمار غير مسبوق طال 90% من البنى التحتية المدنية.

وفي الضفة الغربية، أصيب متضامن أجنبي وفلسطينيون في اعتداء لمستوطنين إرهابيين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المواطنين في خلة الحمص ببلدة يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان اسامة مخامرة إن مستوطني "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا، هاجموا مدججين بالسلاح، المواطنين في منطقة خلة الحمص جنوب شرق يطا واعتدوا عليهم بالضرب ما ادى لإصابتهم بجروح، كما أصيب ناشط أجنبي بالاختناق، وتم علاجهم ميدانيا.

كما اختطف المستوطنون ناشطا أجنبيا من قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، للبؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي المواطنين في القرية، وعقب ذلك اعتقلت شرطة الاحتلال الناشط واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وفي جنين، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت حاجزًا عسكريًا على مدخل مدينة جنين قرب دوار عصفور، واحتجزت مجموعة من الشبان.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وانتشرت في أنحاء متفرقة من القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

فلسطيني قصف طيران الاحتلال غزة

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