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اقتصاد

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 26 -10-2018 بسوق العبور

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:38 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
مايكل عياد
استقرت أسعار الخضراوات بسوق العبور، اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 وسجلت الطماطم بين 5 و9.5 جنيه للكيلو، وتراوحت البطاطس بين 7 و10 جنيهات، وسجل البصل بين 4 و6 جنيه، والكوسة تراوحت ما بين 3.5 و6 جنيهات.

وسجل سعر الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه، بلغ سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5 جنيهات، الملوخية تراوحت 2 و3 جنيهات للكيلو، الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية بين 12 و15 جنيها.

وشهدت أسعار الفاكهة استقرارا وسجل البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، سجل البلح السماني بين 4 و6 جنيهات، البلح الزغلول بين 8 و12 جنيها، الجوافة بين 3 و6 جنيهات، الرمان تراوحت بين 4 و8 جنيهات.
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