برلين: العلاقات المصرية الألمانية جيدة للغاية ولدينا الكثير من مجالات التعاون المشترك

أعلنت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أورليكا دايمر، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سوف تلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء القادم، وذلك خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين التي من المقرر أن يصلها الاثنين القادم .



وأضافت دايمر - في مؤتمر الحكومة الاتحادية الصحفي اليوم الجمعة - أن المحادثات بين المستشارة الألمانية والرئيس السيسي سوف تتركز على سبل دعم العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى قضايا الاتحاد الإفريقي.



وردا على سؤال من مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط حول العلاقات المصرية الألمانية وما تنتظره ألمانيا من مصر في هذا اللقاء، قالت المتحدثة إن "العلاقات المصرية الألمانية جيدة للغاية ولدينا الكثير من مجالات التعاون المشترك ومصر شريك هام لألمانيا والآن نأمل الكثير من خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في دعم العلاقات الإفريقية الألمانية".



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يلتقى خلال الزيارة بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، كما يلتقي

برئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله، كما سيشارك في مؤتمر (compact with Afrika) حيث تتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي بدءا من العام القادم.



