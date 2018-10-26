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ياسمين الخطيب: أنا أكثر شخصية عامة تعرضت للهجوم على السوشيال ميديا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:25 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الكاتبة ياسمين الخطيب، أنها أكثر شخصية عامة تم مهاجمتها علي مواقع التواصل الأجتماعي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت ياسمين خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج "الوتر" المذاع علي فضائية صدي البلد، أنها وصلت تربند أكثر من مرة خلال الأعوام القليلة الماضية رغم وجود أحداث هامة خلال تلك الفترات التي أستمرت بها بالأيام أسمها يتصدر مواقع التواصل الأجتماعي.

وأشارت الكاتبة، إلي أنها تعرضت لصدمات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن السوشيال ميديا أصبحت تسبق الصحافة بشكل كبير في العالم كله.
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