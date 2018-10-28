العائلة المصرية بألمانيا: زيارة السيسي لـ برلين تعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين

قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا تعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين.



وأكد "ثابت"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن مكانة مصر بعد رئاسة الرئيس السيسي ومحاربة الإرهاب أصبحت محورية في أفريقيا، معقبا: «مصر دولة متقدمة وأصبح لها باع كبير في حل القضايا الإقليمية».



وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا تلقي ترحيبا كبيرا من جانب الصحافة الألمانية، لافتا إلي أن مصر أصبحت شريكا أساسيا لألمانيا في الكثير من المجالات، مشيرا إلي أن حالة الاستقرار الأمني التي تسود مصر الآن ساعدت على زيادة السياحة الشاطئية لمصر.