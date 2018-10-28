شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، بعيد ميلادها الـ 46 بحفل خاص مع أصدقائها المقربين حضره لفيف من نجوم الوسط الفني.



واختارت إليسا أن تطل في يومها الاستثنائي بفستان وردي من توقيع دار أزياء "موغلير" لمجموعة خريف 2018، وكانت قد سبقتها وارتدته عارضة الأزياء الشهيرة، جيجي حديد.



ولكن لاحظ البعض اختلاف واحد بين فستان اليسا وعارضة الازياء جيجي حديد وهو اختلاف درجات اللون الوردي.