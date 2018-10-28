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مرأة

شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:53 م
صدى البلد
ريهام قدري
احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، بعيد ميلادها الـ 46 بحفل خاص مع أصدقائها المقربين حضره لفيف من نجوم الوسط الفني.

واختارت إليسا أن تطل في يومها الاستثنائي بفستان وردي من توقيع دار أزياء "موغلير" لمجموعة خريف 2018، وكانت قد سبقتها وارتدته عارضة الأزياء الشهيرة، جيجي حديد.

ولكن لاحظ البعض اختلاف واحد بين فستان اليسا وعارضة الازياء جيجي حديد وهو اختلاف درجات اللون الوردي.
شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها
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شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

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