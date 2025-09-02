العامة للأطباء تعلن إصابة نقيب جنوب سيناء بجلطة في المخ

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تعرض الدكتور محمد وائل قشطة، نقيب أطباء جنوب سيناء، لوعكة صحية مفاجئة، عقب عودته من المشاركة في فعاليات المؤتمر العام للنقابات الفرعية للأطباء.

واستضافت القاعة الكبرى بدار الحكمة “نقابة الأطباء” على مدار 3 أيام أعمال المؤتمر العام لفرعيات الأطباء، هو اجتماع تنظمه النقابة العامة للأطباء، ويضم نقباء النقابات الفرعية، لمناقشة قضايا ومشكلات الأطباء المهنية والاجتماعية، وإصدار توصيات عملية قابلة للتنفيذ لحلها ورفعها للمسؤولين.

وأوضحت النقابة على لسان أحد أعضاء مجلسها "رفض ذكر اسمه"، أن قشطة أُصيب بجلطة في المخ، ونقل على الفور إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أن حالته الصحية تخضع لمتابعة دقيقة من الفريق الطبي المعالج.

وأعربت النقابة العامة للأطباء عن خالص أمنياتها بالشفاء العاجل للدكتور محمد وائل قشطة، نقيب أطباء جنوب سيناء.

وأكدت أنها تتابع الحالة الصحية للدكتور محمد وائل قشطة، وتتمنى له موفور الصحة والعافية، داعية الله أن يمنّ عليه بسرعة الشفاء العاجل.