باسم مرسي: مش هلعب في مصر تاني.. والمدربين بيخافوا من اللاعبين الكبار

أكد باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك السابق، أن المدربين في مصر يخافون من اللاعيبة أصحاب الخبرات.



وقال باسم مرسي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مش هلعب في مصر تاني ، وذلك بسبب خوف المدربين من اللاعبين الكبار وهناك ناس متعرفش حاجة في الكواليس محدش يعرف عنها غيري.



وأضاف: الوصول لنهائي افريقيا كان بمثابة إنجاز وهزيمتنا امام صن داونز في ٢٠١٦ لأسباب فنية وليست انضباطية.



وتابع: سوء التفاهم وراء خناقة السكينة الشهيرة مع حازم إمام والموضوع كبر بسبب الصحفيين وحازم إمام شخصية طيبة للغاية.