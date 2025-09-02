مانشستر يونايتد يعلن رسميا إعارة جادون سانشو إلى أستون فيلا

أعلن نادي مانشستر يونايتد رحيل لاعبه جادون سانشو بشكل رسمي، لينتقل إلى صفوف أستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك ضمن سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2025.

ورغم انتهاء فترة الانتقالات في إنجلترا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حصلت بعض الأندية على استثناء من رابطة الدوري الإنجليزي لتمديد المدة، شريطة استكمال المستندات المطلوبة في الموعد المحدد، وهو ما سمح بإتمام الصفقة.

سانشو الذي انضم إلى مانشستر يونايتد صيف 2021 قادمًا من بوروسيا دورتموند، لم ينجح في حجز مكان ثابت داخل التشكيلة الأساسية، ليخوض أكثر من تجربة إعارة خلال المواسم الماضية.

فقد عاد إلى دورتموند في النصف الثاني من موسم 2023/24، ثم لعب الموسم الماضي مع تشيلسي، دون أن يقدم الأداء المنتظر، ليجد نفسه مرة أخرى خارج حسابات "الشياطين الحمر".