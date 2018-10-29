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منوعات

وزيرة الرياضة الإسرائيلية تبكي بعد عزف السلام الوطني في أبو ظبي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:46 ص
صدى البلد
انهمرت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف في نوبة من البكاء خلال عزف النشيد الإسرائيلي في بطولة العالم للجودو في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أمس الأحد.

وبثّ التليفزيون الإسرائيلي مشاهد تُظهر ريغيف وهي تبكي أثناء أداء النشيد الإسرائيلي بعد أن أحرز أحد الرياضيين الإسرائيليين ميدالية ذهبية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها وزير وبعثة رياضية من إسرائيل تحت علم بلادهم في حدث رياضي في الخليج، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

من جهته هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاعب الجودو الإسرائيلي الذي فاز بالميدالية الذهبية في أبو ظبي.

ونشر تغريدة على "تويتر" قال فيها: "جلبت لنا فخرا عظيما حيث تم بفضلك عزف نشيدنا الوطني لأول مرة في أبوظبي".

كانت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية قد نشرت على صفحتها على موقع "فيسبوك"، "أنا فخورة أنني هنا في أبوظبي لتمثيل إسرائيل مع فريق الجودو وعلمنا".. "آمل أن نحرز الميدالية الذهبية وأن نعيش لحظة مثيرة بسماع الهاتيكفا (النشيد الوطني) في حلبة أبو ظبي".

كان الاتحاد الدولي للجودو قد حذر في شهر يوليو منظمي البطولة من أنه سيلغي المسابقة إذا لم يسمحوا للرياضيين خصوصا الإسرائيليين بالمشاركة على قدم المساواة.
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