وفاة الموسيقار الأسترالي العالمي ريتشارد جيل عن عمر ناهز 76 عاما

فقدت الأوساط الموسيقية في أستراليا واحدا من أبرز فناني الموسيقى، فقد توفى الموسيقار الأسترالى "ريتشارد جيل" عن عمر ناهز 76 عاما.



وتخصص الموسيقار الراحل في التأليف الأوبرالي والمسرحي، فضلا عن جهوده فى تدريب العديد من فرق الكورال الغنائية، وكان "جيل" قد أعلن في سبتمبر الماضى عن تأسيس مدرسة ابتدائية مستقلة جديدة باسم "موسويلبروك"، بالإضافة إلى مدرسة لتعليم الموسيقى تحمل اسمه من المقرر افتتاحها فى مطلع عام 2020 .



وتولى الموسيقى الراحل رئاسة مهرجان "نيو ساوث ويلز" الموسيقى لمدة 15 عاما، وكان جيل مؤسسا للأوبرا الفيكتورية في سيدني وأول مخرج فني لها، كما أنشأ برنامجا للتوجيه الوطني لمدرسي الموسيقي، وهو برنامج ممول من قبل الحكومة الأسترالية ويهدف إلى زيادة إمكانية وصول التعليم الموسيقى إلى جميع طلاب المدارس الابتدائية فى أستراليا .