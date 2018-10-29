الأهلي يعود للتدريبات دون راحة استعدادا للترجي

رفض الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، منح لاعبيه راحة سلبية عقب مواجهة الوصل الإماراتى، التى جرت مساء أمس باستاد الجيش المصري في ذهاب دور الـــ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، ويعود الفريق للتدريبات مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى المقرر لها الجمعة المقبل فى ذهاب نهائى دورى الأبطال الإفريقي.



وسيكون مران اليوم خفيفا بعض الشيء للمجموعة التى خاضت مواجهة أمس، بينما سيقود كارتيرون مرانا قويا لباقي اللاعبين سوف يشهد تدريبهم على طريقة اللعب أمام الترجي، ويعقد المدير الفنى باتريس كارتيرون محاضرة مع لاعبيه قبل بدء المران تتضمن مشاهدة بعض لقطات الفيديو للمنافس خاصة مواجهتي نصف النهائي أمام أول أغسطس الأنجولي وطريقة لعبه وعناصر القوة والضعف فيه.



وأكد كارتيرون أنه يسعى لتجهيز لاعبيه لخوض نهائى دورى أبطال إفريقيا الجمعة المقبل أمام الترجى ويشعر بالارتياح للعودة من جديد لخوض المباريات على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، خاصة أن الفريق كان فى حاجة إلى ذلك؛ من أجل الاستعداد لمواجهة بطل تونس التى ستكون على نفس الملعب.



وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق ان إسلام محارب، لاعب الفريق جاهز لخوض ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، وقال إن الجهاز الفنى فضل تجهيز اللاعب وإبعاده عن مواجهة الوصل الإماراتى بسبب شعوره بإجهاد فى العضلة الضامة اليسرى التى تعرض لها فى مباراة وفاق سطيف الجزائرى فى إياب الدور نصف النهائى بدورى أبطال إفريقيا.



وأوضح أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا لتجهيزه لمباراة نهائى إفريقيا، حيث خاض اللاعب تدريباته فى «الجيم»، وبدأ تدريبات الجرى حول الملعب، ويبقى جاهزا تماما للدخول فى الحسابات الفنية فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، وتابع أن محمد نجيب، مدافع الفريق سيبدأ فى المشاركة تدريجيا فى التدريبات بالكرة اليوم بعد أن أدى خلال الفترة الماضية جانبا من التدريبات المكثفة، وسيستمر فيها على مدى الأيام المقبلة، وشدد طبيب الأهلى على أن الظهير الأيسر التونسى على معلول انتهى من المرحلة الأولى من العلاج والتى تضمنت ثلاث جلسات للحقن.



وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، إن «معلول» انتظم في المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي، وذلك بأداء تدريبات تأهيلية وبدنية في «الجيم»، سوف تستمر ستة أيام للشفاء من تمزق العضلة الضامة الذى تعرض له مؤخرًا.