"حتحات على ما فات" ومن يُخرج ليبيا من يدي المأساة ؟





وأعجبني الوعي ووضوح الرؤية لديهما وايضا الإخلاص تجاه وطنهما ليبيا ورغم أن لكل منهما مجال عمله وتخصصه إلا انهما أصحاب رؤية وفكر قادر على وضع خارطة طريق للخروج بليبيا من هذا النفق المظلم وتكشف لي جوانب كنت لا أعلمها عن من استدعى الناتو للتدخل في ليبيا بهذا الشكل .. وأن الصراع الدائر والحرب الدائرة الآن في ليبيا وطرابلس بالتحديد هي بين الإخوان وبين المتأخونين وأن كليهما طُلاب سلطة ومال ولا يعنيهم الوطن ليبيا من قريب او من بعيد وأن لكل طرف منهما مصالحه وارتباطاته ..





وفي مقالات سابقة أشرت الى الخطأ الجسيم الذي ارتكبه حلف الناتو بتدخله في ليبيا بعد فبراير 2011 م وذكرت أيضا أن قيادات حلف الناتو أنفسهم اعترفوا بهذا الخطأ الجسيم الذي أدى في النهاية الى الوضع البائس الذي تعيشه الجارة الشقيقة ليبيا وشتات ملايين الأشقاء الليبيين بسبب سيطرة الميليشيات والفاشية الدينية على مقدرات البلاد وأدت بها الى دولة فاشلة للأسف الشديد ..





وكنت في زيارة سابقة لمقر حلف الناتو العام الماضي وتحدثنا مع مجموعة من القيادات في مقر الحلف وتحدثنا عن المطلوب منهم لإصلاح هذا الخطأ الجسيم ولكن يبدو أن الأمر خرج من أيديهم ولم يعد في استطاعتهم فعل شيء نظرا لاختفاء من استدعاهم للتدخل في ليبيا مدفوعا من عدة قوى ودول مغرضة تآمرت ولا تزال تتآمر على ليبيا وثروات ليبيا بدعوى التخلص من دكتاتورية القذافي أو نشر الديمقراطية وهم كاذبون لا يريدون لليبيا أي خير ولا ديمقراطية ولا غيرها فقط يريدون ثرواتها النفطية والغاز وهو ما أثبتته الأيام والتقارير..





وختاما أضم صوتي الى الشباب الليبي الواعي وأطالب الناتو والعالم بضرورة التدخل ودعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل إعادة الاستقرار الى ليبيا ووقف التمويل والدعم القطري التركي المستمر منذ عام 2011 وحتى الآن بالسلاح والعتاد للميليشيات والارهابيين الذين خربوا ليبيا ورفع الحظر على التسليح المفروض على الجيش الوطني ..





وأقول لحلف الناتو .. كلمة الراحل ملك ليبيا السابق الملك الإدريسي "حتحات على ما فات" ولتفتحوا صفحة جديدة وتصححوا أخطاءكم الجسيمة في حق ليبيا والشعب الليبي وأوقفوا دعم وتسليح الميليشيات الاخوانية والارهابية التي خربت ليبيا وشردت الشعب الليبي رغم ما لديهم من ثروات .. ومرة أخرى للعرب وللناتو ولأشقائنا في ليبيا (حتحات على ما فات ) والله المستعان.

منذ أيام التقيت بالدكتور خالد أبو القاسم الشريف و الصديق العزيز عيسى رشوان وهما من خيرة شباب ليبيا وممن شاركوا في الحلم للتخلص من سٌلطة ظلت تحكم ليبيا أكثر من اربعة عقود وكلاهما خرج من ليبيا وتنقل بين دول العالم الى أن استقر بهما المقام في وطنهما الثاني مصر بعد أن سيطرت جماعات الاسلام السياسي والفاشية الدينية وبدأ الصراع على السلطة وتناحرت الميليشيات وضاعت ليبيا ..