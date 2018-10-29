رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لنادي بيراميدز وإبراهيم مديرا للكرة

أعلن نادي بيراميدز الرياضي، عن تولي حسام حسن الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، عقب إعلان استقالته من تدريب الفريق المصري البورسعيدي، كما تولي إبراهيم حسن مسئولية مدير الكرة بالفريق.



وأعلن نادي بيراميدز على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، تقول: "نرحب بتوأم الكرة المصرية حسام حسن مديرًا فنيا لنادي بيراميدز وإبراهيم حسن مديرا للكرة".



كان حسام حسن قد تقدم باستقالته من تدريب المصري البورسعيدى، اليوم الاثنين، وأعلن مجلس إدارة النادي المصري عن رفضه الاستقالة التي تقدم بها العميد، لافتًا إلى تمسكه ببقائه في منصبه.