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رياضة

محمد يوسف يوجه رسالة مهمة عبر صدى البلد لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجى.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:45 م
محمد يوسف
محمد يوسف
محمد رشاد
وجه محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة عبر برنامج الماتش الذي يذاع على قناة صدى البلد لجماهير الأهلي قبل موقعة يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وطالب يوسف الجماهير بتشجيع الفريق فقط وعدم الالتفات لأي أمور أخرى، وقال: "الفريق يحتاج للدعم والمؤازرة، شجعوا ناديكم ولاعبيكم فقط، لنحقق الفوز ويكون لنا الأفضلية في مواجهة العودة".

وأضاف يوسف: "نعلم مدي حبكم لناديكم، نرجو منكم تشجيع الفريق فقط والتركيز مع اللاعبين، هم بحاجة لدعمكم، 180 دقيقة فقط تفصلنا عن حلم مونديال الأندية".
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