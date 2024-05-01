محافظ القليوبية يعتمد أول خريطة رقمية لمركز معلومات الشبكات الأرضية لمدينة شبين القناطر

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، أول خريطة رقمية لمدينة شبين القناطر، والتي أعدها فريق مركز معلومات الشبكات الأرضية، وذلك في إطار خطة محافظة القليوبية للتحول الرقمي والاعتماد على البيانات الرقمية لتعزيز كفاءة وفعالية عمل مختلف الوحدات الإدارية في المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال اجتماعه اليوم مع فريق عمل مركز معلومات الشبكات الأرضية لمدينة شبين القناطر، أن محافظة القليوبية ستستخدم منظومة الخرائط الرقمية لتخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة وتحسين الشبكات الأرضية الموجودة وتحديد مواقع المحطات الجديدة لشبكات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة لرصد مشكلات الشبكات الأرضية وحلها بسرعة وكفاءة وتحسين خدمات الطوارئ من خلال توفير معلومات جغرافية دقيقة لفرق الاستجابة، وينعكس ذلك على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة.

وقال إنه جار العمل على عدد من الخرائط الرقمية بمدن بنها وطوخ وشبرا الخيمة، وجار الانتهاء منها خلال هذا العام، مؤكدا أنها عبارة عن نسخ إلكترونية من الخرائط التقليدية، وهي مصممة ليتم استخدامها على الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسب والهواتف الذكية، وتوفر هذه الخرائط معلومات مفصلة من شبكات الطرق والعمران وشبكات المرافق إلى آخره، ويمكن تحديثها بسهولة، ويعتمد مسئول اتخاذ القرار على هذه الخرائط في وضع جميع البيانات أمام متخذ القرار وتساعد في صنع واتخاذ القرار في مختلف المجالات وتحليل مختلف الظواهر بواسطه برنامج GIS، والخروج بنتائج وخرائط ورسومات بشكل دقيق ومنسق مع توفير المجهود والوقت والتكلفة مقارنة بما إذا كان اعتماد الدراسة فقط على الخرائط الورقية، بالإضافة إلى زيادة دخل المنشأة من خلال تسويق تلك المنتجات الرقمية.

جدير بالذكر أن الغرض من إنشاء مركز معلومات الشبكات الأرضية هو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع شبكات المرافق والقضاء على ظاهرة الحفر العشوائي، ومعاونة الجهاز للجهات في إصلاح وصيانة شبكات المرافق، وذلك بإمدادها بلوحات المرافق والحفاظ على البنية التحتية باعتبارها ثروة قومية.