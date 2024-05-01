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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الأمين العام لحماة الوطن بالقاهرة يهنئ العمال بعيدهم ويشيد بدعم الرئيس السيسي

صلاح المعداوي، الأمين
صلاح المعداوي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بالقاهرة

توجه  اللواء أ. ح صلاح المعداوي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بالقاهرة ومحافظ الدقهلية الأسبق، بأصدق التهاني والتبريكات للقيادة السياسية و لجميع عمال مصر في ، بمناسبة حلول عيد العمال.

وعبر " المعداوى " في بيان له  عن تقديره العميق للدور العظيم الذي تقدمه القيادة السياسية في دعم الطبقة العاملة بهدف الرفع من مستوى التنمية والازدهار في بلادنا

و أشاد المعداوي بالجهود  المخلصة والمتواصلة للعمال التى تشكل الركيزة الأساسية لبناء مجتمعنا وتحقيق تطلعات شعبنا نحو مستقبل أفضل ، مشيرا إلي  أن الدولة تعمل دائمًا على توفير بيئة عمل ملائمة ومواتية تحترم كرامة العمال وتضمن حقوقهم  وتعزز من إنتاجيتهم ومشاركتهم الفعّالة في عملية التنمية الوطنية.

وتمني المعداوي مستقبل زاهر لعمال مصر ، مؤكدا  أنهم وقود ملحمة النهضة الكبرى التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة ، مشيرا إلي أن جهود العمال من أجل الوطن قادرة على بناء غدٍ أفضل، مشددا على أن العمل من أجل الوطن يبني صروحاً ويحمي المستقبل.

محافظ الدقهلية الأسبق عيد العمال القيادة السياسية التنمية الازدهار

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