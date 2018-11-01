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ثقافة

منبر ومحراب وإبريق وسجادة في التصويت على قطعة نوفمبر بالمتحف الإسلامي..صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:29 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
أعلن المتحف الإسلامي برئاسة الدكتور ممدوح عثمان المدير العام عن طرح 4 قطع أثرية لتصويت زوار ومحبي المتحف عليها،وإختيار إحداها لتكون قطعة شهر نوفمبر الحالي.

والقطع الأثرية هي منبر من الخشب ينسب إلى الأميرة تتر الحجازية"مصر – العصر المملوكي - القرن 8هـ/ 14م"،ومحراب خشبي متنقل من مشهد السيدة رقية"مصر - العصر الفاطمي - القرن 6هـ/12م".

وأبريق و طست من النحاس المكفت بالذهب والفضة باسم الأمير المملوكي طبطق "مصر أو سوريا - العصر المملوكى-القرن 8هـ /14م"،وسجادة صلاة من الصوف والقطن"تركيا - العصر العثماني- القرن 12-13هـ / 18-19م".
منبر ومحراب وإبريق وسجادة في التصويت على قطعة نوفمبر بالمتحف الإسلامي..صور
منبر ومحراب وإبريق وسجادة في التصويت على قطعة نوفمبر بالمتحف الإسلامي..صور
منبر ومحراب وإبريق وسجادة في التصويت على قطعة نوفمبر بالمتحف الإسلامي..صور
منبر ومحراب وإبريق وسجادة في التصويت على قطعة نوفمبر بالمتحف الإسلامي..صور
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