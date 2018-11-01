منبر ومحراب وإبريق وسجادة في التصويت على قطعة نوفمبر بالمتحف الإسلامي..صور

أعلن المتحف الإسلامي برئاسة الدكتور ممدوح عثمان المدير العام عن طرح 4 قطع أثرية لتصويت زوار ومحبي المتحف عليها،وإختيار إحداها لتكون قطعة شهر نوفمبر الحالي.



والقطع الأثرية هي منبر من الخشب ينسب إلى الأميرة تتر الحجازية"مصر – العصر المملوكي - القرن 8هـ/ 14م"،ومحراب خشبي متنقل من مشهد السيدة رقية"مصر - العصر الفاطمي - القرن 6هـ/12م".



وأبريق و طست من النحاس المكفت بالذهب والفضة باسم الأمير المملوكي طبطق "مصر أو سوريا - العصر المملوكى-القرن 8هـ /14م"،وسجادة صلاة من الصوف والقطن"تركيا - العصر العثماني- القرن 12-13هـ / 18-19م".