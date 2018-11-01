120 شابا يشاركون في مهرجان اختراق الضاحية بالأقصر

شارك 120 طالبًا من كافة معاهد منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الخميس في مهرجان اختراق الضاحية لمسافة 8 كيلومتر، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.





وقال عبد الجليل محمد مدير رعاية الطلاب بالمنطقةإن سباق اختراق الضاحية انطلق من الميناء السياحي بالبر الغربي؛ ليشمل نقطة مرور القرنة وامتداد طريق المعدية وصولًا لتمثالي ممنون ومعبد الرامسيوم حتى نقطة النهاية بمركز شباب القرنة.



