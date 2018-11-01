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120 شابا يشاركون في مهرجان اختراق الضاحية بالأقصر

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:36 م
مهرجان اختراق الضاحية
مهرجان اختراق الضاحية بالأقصر
شمس يونس
شارك 120 طالبًا من كافة معاهد منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الخميس في مهرجان اختراق الضاحية لمسافة 8 كيلومتر، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وقال عبد الجليل محمد مدير رعاية الطلاب بالمنطقةإن سباق اختراق الضاحية انطلق من الميناء السياحي بالبر الغربي؛ ليشمل نقطة مرور القرنة وامتداد طريق المعدية وصولًا لتمثالي ممنون ومعبد الرامسيوم حتى نقطة النهاية بمركز شباب القرنة.

وأضاف محمود رمضان الوكيل الثقافي أنه تم تشكيل فريق عمل تحت إشراف مدير إدارة رعاية الطلاب، وموجه عام التربيه الرياضية حامد أحمد عبد اللطيف، والموجه الأول عياد أحمد سليم، وكل من ضياء النوبي عبد العظيم مسئول المسابقات الرياضية والمعسكرات بالمنطقة، ومحمد الثاني محمد مسئول دعم النشاط، ومحمود عبد النبي فهمي مشرف المشروع القومي للياقة البدنية بالمنطقة.
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