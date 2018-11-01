سفير إثيوبيا: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي فرصة لتقوية الشراكة بين الدول.. صور

التقت لجنة الشؤون الإفريقية فى مجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم، الخميس، السفير الإثيوبي لدى القاهرة سينديسو إذانو، بناء على طلب الأخير، وذلك بمقر البرلمان المصرى.



في بداية اللقاء، رحب رئيس لجنة الشئون الإفريقية النائب طارق رضوان، بالسفير الإثيوبي وهنأه على توليه مهام منصبه الجديد في مصر.



وأكد أن العلاقات المصرية الإثيوبية ممتدة منذ آلاف السنين، مشيرًا إلى أن مصر على استعداد للعمل بشكل متكامل يدًا بيد مع الدول الإفريقية ولا سيما دول حوض النيل وإثيوبيا.



من جانبه، أعرب السفير الإثيوبي، عن سعادته بزيارة مجلس النواب ولقاء أعضاء لجنة الشؤون الأفريقية لا سيما لأهمية هذه اللجنة، مهنًا النائب طارق رضوان بانتخابه رئيسا للجنة الشئون الإفريقية.



وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الشئون الإفريقية لتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط مصر مع البلدان الإفريقية، مثمنًا الجهود التي بذلتها مصر لدعم القارة الإفريقية على جميع الأصعدة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ودورها في تأسيس الاتحاد الإفريقي وتفعيل الشراكة مع البلدان الإفريقية.



وأعرب السفير الإثيوبي عن تطلع بلاده لتعزيز الدور المصري عبر رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا أنها ستكون فرصة لتقوية الشراكة بين دول الاتحاد، واستكمال التعاون المشترك لخدمة القارة الإفريقية.