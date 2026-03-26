نجم الزمالك يفجر مفاجأة: خرجنا من كأس مصر بفعل فاعل

أثار هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، حالة من الجدل بتصريحات قوية بشأن خروج الفريق من بطولة كأس مصر، منتقدًا ما يحدث داخل الفريق في الفترة الحالية.

وقال فاروق، في تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك ودع البطولة "بفعل فاعل"، مؤكدا أن ـما يمر به اللاعبون غير عادل في ظل حالة الإرهاق الشديدة، الله يكون في عونهم".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 6 أبريل المقبل، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق انطلاقة قوية في المرحلة الحاسمة من المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات “أون سبورت”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.