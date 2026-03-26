خالد طلعت يتمنى الشفاء العاجل لحسين لبيب

وجه الناقد الرياضي خالد طلعت رسالة لحسين لبيب نادي الزمالك بعد اجرائه عملية جراحية.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: “مليون سلامة على كابتن حسين لبيب المحترم .. ربنا يشفيه ويطمنا عليه ويقوم بالسلامه ويرجع لبيته وأولاده في أسرع وقت”.

وأعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب رئيس النادي بعد خضوعه لعملية جراحية أمس الأربعاء.

وخضع الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لعملية جراحية بإحدى مستشفيات القاهرة.

ومن المقرر أن يعود الكابتن حسين لبيب لمزاولة مهام عمله في أقرب وقت، وكان رئيس النادي خضع لفحوصات طبية خلال الأيام الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت خضوعة لعملية جراحية.