بدء قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية مجانا.. الأحد

تبدأ وزارة القوي العاملة بعد غد الأحد وحتي الخميس المقبل، قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين في التدريب من الذكور والإناث من جميع محافظات الجمهورية بشركة شلمبرجير علي المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.



وأوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن التدريب يتم مجانا لمدة 4 أشهر، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلي 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.



وأشار "سعفان" إلي أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 3 و5 سنوات" والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و 2017، مع الإلمام باللغة الإنجليزية ، وألا يتجاوز السن عن 30 عاما في تاريخ التقديم، فضلا عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب.



وكشف "سعفان" عن أنه تسهيلا على جميع الراغبين وتخفيف عبء وتكاليف السفر من مقر إقامتهم للوزارة، يتم تقديم المستندات المطلوبة للراغبين في التدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة علي الرابط التالي:

http://www.manpower.gov.eg/ter_petrol.html ، أو التقدم بالطلبات باليد مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة بالعنوان، وتاريخ الميلاد ، والتليفون، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسي، ومن بطاقة الرقم القومي ، والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، وذلك بمقر وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر ، وذلك من بعد غد الأحد وحتي الخميس المقبل، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط.



وأشار الوزير إلي أنه سيتم إجراء البرنامج التدريبي بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير، ، والتأمين علي جميع المتدربين من أخطار الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة، وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركة، وشهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.





