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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يكشف عن قرار مفاجئ للزمالك مع جوميز

جوميز
جوميز

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن قرار مفاجئ لنادي الزمالك مع المدرب جوميز ، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شبانة: بدأت الادارة تفكر في تفعيل البند لاستمرار جوميز مع الزمالك موسما آخر بحيث يستمر لسنة ونصف.

وتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهاب والإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهابا وعودة) من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

البرتغالي جوميز جوزية جوميز الزمالك الإعلامي محمد شبانة

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